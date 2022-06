CM com – Monza | UFFICIALE | Cragno è il nuovo portiere | Mercato

(Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-27 18:09:00 Arrivano conferme: Alessioè ildel. Lo hanno comunicato, tramite i propri canali ufficiali, i brianzoli. Di seguito, il comunicato. “Alessioè ungiocatore del. Ilapproda in biancorosso dal Cagliari a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Fiesole (Fi) il 28 giugno 1994, vanta 166 presenze in Serie A, che lo hanno consacrato come uno dei migliori portieri italiani degli ultimi anni. Esordisce tra i professionisti col Brescia nella stagione 2012-13. Dopo due campionati di Serie B in Lombardia, nell’estate 2014 comincia la sua avventura col ...

Dopo le visite mediche svolte in mattinata, è arrivata l'ufficialità: Alessio Cragno passa al Monza in prestito con obbligo di riscatto ...
MONZA - Alessio Cragno è ufficialmente il nuovo portiere del Monza. L'estremo difensore ex Cagliari, arriva in Brianza con la formula del prestito annuale, con diritto di opzione e obbligo di riscatto ...