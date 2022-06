Bud Spencer | a sei anni dalla sua morte spunta una figlia segreta

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 giugno 2022) Carlotta Rossi, producer 46enne, afferma di essere ladell'amatissimo attore Carlo Pedersoli. E ha portato in tribunale gli eredi per chiedere il riconoscimento di paternità e il risarcimento «del danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita»