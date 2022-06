Amministrative Pozzuoli | Manzoni è sindaco

(Di lunedì 27 giugno 2022) Con un elevato tasso di astensionismo (pari al 36,82%),ha un nuovo: è Luigi. Classe 1976, per quattro volte consigliere comunale (nell’ultima consiliatura ha svolto il ruolo di presidente) batte l’avversario, Paolo Ismeno, al ballottaggio. 12.331 le preferenze attribuite acontro le 11.487 espresse per Ismeno. Si conclude così un logorante periodo Il Blog di Giò.

Pubblicità

zazoomblog : Amministrative Pozzuoli: comunicato di Raffaele Postiglione - #Amministrative #Pozzuoli: #comunicato - zazoomblog : Amministrative Pozzuoli: comunicato di Raffaele Postiglione - #Amministrative #Pozzuoli: #comunicato -

Sfida tra civici, sostenuti anche da partiti nazionali, a: di fronte Luigi Manzoni e ... capire infatti come si vota al secondo turno delleè molto meno impegnativo rispetto a ......Comuni "superiori" (sopra i 15mila abitanti) al voto in questo ballottaggio delle2022: Ortona e San Salvo (Abruzzo), Policoro (Basilicata), Acri, Paola (Calabria), Capua,(...Si volta pagina a Pozzuoli. Luigi Manzoni è il nuovo sindaco della città. Al termine di un avvincente testa a testa Manzoni ha staccato di oltre mille voti Paolo Ismeno, ...Tra queste spiccano Alleanza per Catanzaro (7,6%) e Prima l'Italia (6,4%) che fanno riferimento all'area della Lega di Matteo Salvini, mentre Catanzaro Azzurra (5,9%) è riconducibile a Forza Italia. A ...