(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Oggi è più chiaro cosa significa: se riusciamo a costruire una proposta che unisca tutte le forze alternative al centrodestra in un progetto comune per l'Italia che metta al centro le persone, l'Europa, il lavoro e i diritti,". Lo scrive su Facebook il senatore Franco, vicepresidente del gruppo del Pd.. "Si può prendere atto di questo dato - continua- o continuare a cercare di sostituire la geometria alla politica e seminare veti e distinguo ma bisogna essere consapevoli della responsabilità che ci si assume".

TV7Benevento : Amministrative: Mirabelli (Pd), 'con campo largo possiamo vincere' - -

Roma, 24 giu. (askanews) - "Dobbiamo essere sempre molto rispettosi dei travagli interni alle altre forze politiche. Prendiamo atto che c'è stata una scissione nei gruppi parlamentari del M5s, con la ...