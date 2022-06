Alessandra Amoroso coinvolta in una polemica a causa dei suoi fan | la piccata replica della cantante

Pubblicità

trash_italiano : La replica di Alessandra Amoroso dopo il video dell’autografo andato virale in questi giorni. - FranAltomare : Più che discutere Alessandra Amoroso, discuterei il comportamento dell’addetto alla sicurezza. Sembra quasi lui a p… - darveyfeels_ : RT @pusilIanime: certo che per avere da ridire su Alessandra Amoroso ce ne vuole - darveyfeels_ : E Alessandra Amoroso non fa le foto con i fans. E Fedez e Chiara criticati anche quando respirano. E Damiano dei Ma… - 95_addicted : RT @stesimonc: Grazie Manola! Alessandra Amoroso -

Fortementein.com

è finita al centro di una polemica per non aver firmato un autografo ad una fan che ha fatto ore di fila per lei. Dopo ore di fila per vedere da vicino la sua artista preferita, una ...Scoppia la bufera attorno addopo che la cantante, ospite all'evento Tim Summer Hits, ha rifiutato di firmare un autografo a una fan che si è fatta una lunga fila, per ore, sotto al sole cocente per avere la ... Alessandra Amoroso è veramente distrutta, non tutti se ne rendono conto Gli autografi e l’insegnamento di Roberto Baggio. Nessun dubbio sul fatto che Alessandra Amoroso non abbia firmato l’autografo per perfidia. (Gossip e TV) E io queste cose non sono abituata a farle", ...Alessandra Amoroso, ex vincitrice di Amici 8 ha risposto dopo essere stata travolta da molti commenti negativi... ecco quanto ha dichiarato ...