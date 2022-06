Alessandra Amoroso, bufera social: cos’è successo? | “Mi è proprio scaduta” (Di lunedì 27 giugno 2022) Alessandra Amoroso ha scatenato la polemica sul web durante una prova per il Tim Summer Hits a Piazza del Popolo: lei ha replicato sulle storie Instagram. Si è scatenata una vera e propria bufera sui social a causa di un azione considerata molto sgarbata da parte della cantante Alessandra Amoroso. Il fatto è successo nelle ultime ore, mentre la cantante si trovava a scendere appena dal palco del Tim Summer Hits che quest’anno si svolgerà a Piazza del popolo a Roma. Finite le prove si è recata sul lato del palco dove ad aspettarla c’erano tantissimi suoi fan, che erano rimasti lì ad aspettarla per ore, sotto il sole cocente. Certo si farebbe di tutto per incontrare il tuo artista preferito. Una ragazza in particolare è stata protagonista della scena ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 27 giugno 2022)ha scatenato la polemica sul web durante una prova per il Tim Summer Hits a Piazza del Popolo: lei ha replicato sulle storie Instagram. Si è scatenata una vera e propriasuia causa di un azione considerata molto sgarbata da parte della cantante. Il fatto ènelle ultime ore, mentre la cantante si trovava a scendere appena dal palco del Tim Summer Hits che quest’anno si svolgerà a Piazza del popolo a Roma. Finite le prove si è recata sul lato del palco dove ad aspettarla c’erano tantissimi suoi fan, che erano rimasti lì ad aspettarla per ore, sotto il sole cocente. Certo si farebbe di tutto per incontrare il tuo artista preferito. Una ragazza in particolare è stata protagonista della scena ...

trash_italiano : La replica di Alessandra Amoroso dopo il video dell’autografo andato virale in questi giorni. - FranAltomare : Più che discutere Alessandra Amoroso, discuterei il comportamento dell’addetto alla sicurezza. Sembra quasi lui a p… - soft_amoroso : RT @DiomedeDaniela: La polemica Alessandra Amoroso nasce dalla continua necessità di voler trovare del marcio in una persona che di marcio… - francy_ink : Io di tutta sta storia di Alessandra Amoroso sono scioccata solamente dal fatto che la gente chieda GLI AUTOGRAFI . MA CHE VE NE FATEEEEEEEE - pochohugme : RT @GBruttaPersona: Per tutti quelli che poverina c'è rimasta male perché Alessandra Amoroso non ha firmato il cuscino. No raga non c'è rim… -