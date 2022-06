Wimbledon 2022, Sinner: “Mi sento meglio, proverò a far bene. Berrettini? Uno dei favoriti” (Di domenica 26 giugno 2022) Tutto pronto per l’inizio dell’edizione del 2022 di Wimbledon. Tra gli azzurri ai nastri di partenza ci sarà anche Jannik Sinner, reduce dall’infortunio al ginocchio, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Essere tra le prime dieci teste di serie è un onore, proverò a far bene. La preparazione sta andando bene, poi giocare una partita è diverso. A Eastbourne è stato un buon primo match. Mi sento meglio, la cosa più importante è essere felici e divertirsi in campo”. L’altoatesino ha inserito tra i suoi favoriti alla vittoria finale anche il connazionale Matteo Berrettini: “Dopo la vittoria a Stoccarda e al Queen’s è uno dei favoriti per la vittoria del torneo. Sono contento che stia ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Tutto pronto per l’inizio dell’edizione deldi. Tra gli azzurri ai nastri di partenza ci sarà anche Jannik, reduce dall’infortunio al ginocchio, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Essere tra le prime dieci teste di serie è un onore,a far. La preparazione sta andando, poi giocare una partita è diverso. A Eastbourne è stato un buon primo match. Mi, la cosa più importante è essere felici e divertirsi in campo”. L’altoatesino ha inserito tra i suoialla vittoria finale anche il connazionale Matteo: “Dopo la vittoria a Stoccarda e al Queen’s è uno deiper la vittoria del torneo. Sono contento che stia ...

