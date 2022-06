Tennis, US Open a rischio per Novak Djokovic: “Non mi è concesso entrare negli States, quindi ad oggi rinuncio” (Di domenica 26 giugno 2022) Alla vigilia della prima giornata del tabellone principale di Wimbledon, sembra sempre più complicata la situazione di Novak Djokovic in vista della consueta tournée americana di fine estate che culmina con gli US Open. Ad oggi infatti le autorità statunitensi hanno mantenuto l’obbligo di vaccinazione per coloro che vogliono entrare nel Paese, di conseguenza il Tennista serbo non avrebbe la possibilità di raggiungere gli States e di giocare l’ultimo Slam stagionale. Nole ha infatti confermato la sua posizione riguardo il vaccino per il Covid in occasione di una conferenza stampa pre-torneo a Wimbledon, di conseguenza la sua partecipazione allo swing americano dipenderà dalle decisioni del governo a stelle e strisce nelle prossime settimane. “A oggi, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Alla vigilia della prima giornata del tabellone principale di Wimbledon, sembra sempre più complicata la situazione diin vista della consueta tournée americana di fine estate che culmina con gli US. Adinfatti le autorità statunitensi hanno mantenuto l’obbligo di vaccinazione per coloro che vogliononel Paese, di conseguenza ilta serbo non avrebbe la possibilità di raggiungere glie di giocare l’ultimo Slam stagionale. Nole ha infatti confermato la sua posizione riguardo il vaccino per il Covid in occasione di una conferenza stampa pre-torneo a Wimbledon, di conseguenza la sua partecipazione allo swing americano dipenderà dalle decisioni del governo a stelle e strisce nelle prossime settimane. “A, ...

Pubblicità

SuperTennisTv : Il 1° tennista nell'Era Open a vincere il torneo del Queen's sia alla prima che alla seconda partecipazione ?? Sei… - DoctorDeathStar : RT @SkyTG24: Tennis, Djokovic: “No al vaccino Covid, rinuncio agli US Open” - SforzaBandola : RT @SkyTG24: Tennis, Djokovic: “No al vaccino Covid, rinuncio agli US Open” - SorryNs : RT @DavPoggi: US OPEN 2022: DJOKOVIC NON PARTECIPERA' ALLO SLAM DELLO ZIO SAM Usa che obbligano i viaggiatori a presentare un ciclo vaccina… - SkyTG24 : Tennis, Djokovic: “No al vaccino Covid, rinuncio agli US Open” -