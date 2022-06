Ryanair: compagnia, solo minime interruzioni in voli weekend (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. -(Adnkronos) - Ryanair comunica di aver "riscontrato solo minime interruzioni durante il fine settimana (24/25/26 giugno), principalmente a causa di uno sciopero di 2 giorni indetto dal centro di controllo del traffico aereo francese (ATC) a Marsiglia e di temporali in tutta l'Europa meridionale, che purtroppo hanno provocato una serie di cancellazioni di voli da Spagna, Italia, Regno Unito e Francia che normalmente transiterebbero nello spazio aereo francese". Meno del 2% dei 9.000 voli di Ryanair operanti questo fine settimana è stato interessato da scioperi dell'equipaggio definiti "di lieve entità e scarsamente supportati". Tutti i passeggeri i cui voli sono stati interessati da ritardi per scioperi ATC o perturbazioni meteorologiche ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. -(Adnkronos) -comunica di aver "riscontratodurante il fine settimana (24/25/26 giugno), principalmente a causa di uno sciopero di 2 giorni indetto dal centro di controllo del traffico aereo francese (ATC) a Marsiglia e di temporali in tutta l'Europa meridionale, che purtroppo hanno provocato una serie di cancellazioni dida Spagna, Italia, Regno Unito e Francia che normalmente transiterebbero nello spazio aereo francese". Meno del 2% dei 9.000dioperanti questo fine settimana è stato interessato da scioperi dell'equipaggio definiti "di lieve entità e scarsamente supportati". Tutti i passeggeri i cuisono stati interessati da ritardi per scioperi ATC o perturbazioni meteorologiche ...

Pubblicità

gervo47 : RT @simofonte13: Ryanair è la peggiore compagnia della storia - verocillo : RT @simofonte13: Ryanair è la peggiore compagnia della storia - StefanoPhilly : @LaStampa Per due anni ho volato EasyJet da MXP a BRS, il servizio appena sufficiente. Non immagino come sia volar… - StefanoPhilly : @Giul_Granato @Ryanair_IT Ma fruito di questa “compagnia aerea” ne mai lo farò. Meglio meno viaggi ma più confort e… - jackomarte : Si però, compagnia che cancelli migliaia di voli, tu non puoi prenderti i miei soldi a febbraio e poi ricordarti ch… -