Riparte The Blacklist 9 su Sky Investigation, in attesa dei nuovi episodi da luglio (Di domenica 26 giugno 2022) Torna in onda The Blacklist 9 su Sky Investigation, in attesa dei nuovi episodi della nona stagione. Stasera, 26 giugno vedremo due appuntamenti in replica, e la programmazione proseguirà poi ogni domenica in prima serata. The Blacklist 9 è la prima stagione senza Megan Boone nei panni di Elizabeth Keen. L'attrice ha infatti lasciato la serie tv nel finale dell'ottava stagione, decidendo di non rinnovare il suo contratto. Oltre a lei, anche lo showrunner Jon Bokenkamp ha detto addio dopo otto stagioni. Al suo posto, è subentrato il produttore esecutivo John Eisendrath al timone della serie tv. È anche l'ultima stagione con Amir Arison nei panni di Aram Mojtabai e Laura Sohn nel ruolo di Alina Park. Le riprese della stagione sono iniziate a settembre 2021 sotto protocolli di ...

