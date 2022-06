“Per me è stato devastante”, Elisabetta Gregoraci ancora scossa: il terribile lutto (Di domenica 26 giugno 2022) Elisabetta Gregoraci torna a parlare di un lutto che l’ha scossa profondamente. Andiamo quindi a vedere le parole della showgirl calabrese. Torna a parlare Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di ricordare un terribile lutto che l’ha scossa profondamente. Infatti la presentatrice ha ricordato la scomparsa della mamma: le sue parole. Elisabetta Gregoraci è tornata a L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 26 giugno 2022)torna a parlare di unche l’haprofondamente. Andiamo quindi a vedere le parole della showgirl calabrese. Torna a parlare, che ha deciso di ricordare unche l’haprofondamente. Infatti la presentatrice ha ricordato la scomparsa della mamma: le sue parole.è tornata a L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

CottarelliCPI : Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da… - rulajebreal : La destra religiosa alla Corte Suprema USA abolisce dopo 50 anni il diritto costituzionale all’aborto. Per i giudic… - elio_vito : Per difendere la laicità dello Stato e delle leggi dalle ingerenze del Vaticano la soluzione c’è e l’avevo proposta… - TotoBarbuto : ART,241 CP DAI 12 ANNI È LA PENA DI MORTE PER CHI ATTENTA ALLA SOVRANITÀ DELLO STATO AGGRAVANTI MAGGIORI ESSERE UN… - TheHunter_68 : RT @RaiNews: L'uomo è scivolato per un centinaio di metri ed è deceduto in seguito alla caduta. Il corpo è stato rinvenuto dai tecnici del… -