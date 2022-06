Non solo l’aborto, in Usa i diritti sotto attacco (Di domenica 26 giugno 2022) Il giudice ultraconservatore Thomas mette nel mirino contraccettivi e rapporti omosessuali. Incarna una destra cristiana fondamentalista che ha trovato in Trump il proprio guardiano Leggi su lastampa (Di domenica 26 giugno 2022) Il giudice ultraconservatore Thomas mette nel mirino contraccettivi e rapporti omosessuali. Incarna una destra cristiana fondamentalista che ha trovato in Trump il proprio guardiano

ClaMarchisio8 : Comunque la si pensi c'è una cosa peggiore dell’aborto: l’aborto clandestino. Vietare l'aborto non vieta mai l'abor… - elio_vito : Diciamo la verità, in Italia il diritto all’aborto non è garantito, per il gran numero di obiettori. Per questo la… - rulajebreal : La destra religiosa alla Corte Suprema USA abolisce dopo 50 anni il diritto costituzionale all’aborto. Per i giudic… - Marisab79879802 : RT @federic70807310: Perché non sentite più politivi e virologi da 4 soldi invetrire contro i novax nonostante l’aumento dei casi? La risp… - moonlightwolf96 : @Akgonn Bah.. queste americane.. secondo me non sono ancora soddisfatte ad aver avuto i bangtan per ben 2 volte in… -