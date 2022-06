Non è la Rai, i retroscena choc: “Per posta ricevevamo peli pubici, minacce di morte e bambole voodoo” (Di domenica 26 giugno 2022) Facciamo un salto indietro. Siamo nei primi anni 90, più precisamente a Mediaset, negli studi del Palatino a Roma. È passata da poco l’ora di pranzo e a breve sta per andare in onda una nuova puntata di Non è la Rai. La sentite la sigla televisiva riecheggiare nell’aria? “Ma com’è bello qui, ma com’è grande qui, ci piace troppo ma non è la Rai…”. Via ai riflettori e tutte le ragazze andavano in scena, pronte per mettersi alla prova e passare del tempo con i telespettatori. Cosa succedeva però quando la spia della telecamera si spegneva? A detta delle protagoniste, cose inimmaginabili. Alcune delle ex ragazze dello show si sono raccontate in una lunga intervista a 7, inserto del Corriere Della Sera. Dai peluche e i fiori dei fan alle minacce e alle valigette anonime il passo, a quanto pare, è breve. Brevissimo. Ecco cosa hanno raccontato in questa chiacchierata Eleonora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Facciamo un salto indietro. Siamo nei primi anni 90, più precisamente a Mediaset, negli studi del Palatino a Roma. È passata da poco l’ora di pranzo e a breve sta per andare in onda una nuova puntata di Non è la Rai. La sentite la sigla televisiva riecheggiare nell’aria? “Ma com’è bello qui, ma com’è grande qui, ci piace troppo ma non è la Rai…”. Via ai riflettori e tutte le ragazze andavano in scena, pronte per mettersi alla prova e passare del tempo con i telespettatori. Cosa succedeva però quando la spia della telecamera si spegneva? A detta delle protagoniste, cose inimmaginabili. Alcune delle ex ragazze dello show si sono raccontate in una lunga intervista a 7, inserto del Corriere Della Sera. Dai peluche e i fiori dei fan allee alle valigette anonime il passo, a quanto pare, è breve. Brevissimo. Ecco cosa hanno raccontato in questa chiacchierata Eleonora ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : “Ma come è venuto in mente alla #Nato di mettere i missili in casa di #Putin? Un magistrale Bruno #Vespa di qualche… - fanpage : Fanno rabbrividire le testimonianze delle ex ragazze di Non è La Rai - trash_italiano : Due settimane fa l’utente ha inviato una segnalazione alla Rai. Nella risposta di RaiPlay si parla di un “problema… - FQMagazineit : Non è la Rai, i retroscena choc: “Per posta ricevevamo peli pubici, minacce di morte e bambole voodoo” - TommasiGiuliano : @FrancoSpirito2 @_Nico_Piro_ Assolutamente no. E' per questo che mi piacerebbe sapere dove sono. Non ti preoccupere… -