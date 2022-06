MotoGP, GP Olanda 2022. Aprilia in grande spolvero nel warm-up di Assen, ma Quartararo è sempre al vertice (Di domenica 26 giugno 2022) warm-up asciutto ad Assen, svegliatasi persino con un timido Sole. Sarà così anche nel pomeriggio? Oppure il volubile meteo olandese ci regalerà l’ennesimo ribaltamento in vista della gara prevista per le ore 14.00? Lo scopriremo nelle prossime ore. Di certo c’è che stamattina l’ultima sessione prima del Dutch Tourist Trophy si è disputata in condizioni ortodosse. I piloti hanno orientato il lavoro soprattutto verso la scelta della mescola da usare, fatto che non si annuncia scontato. Nella notte ha nuovamente piovuto, quindi l’acqua ha lavato via la gomma depositatasi nella giornata di ieri. Vero che l’asfalto di Assen concede molto grip, ma l’usura potrebbe rivelarsi leggermente più elevata del previsto (sempre che si corra sull’asciutto, sia chiaro). Al riguardo i centauri si sono in gran parte divisi tra la ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)-up asciutto ad, svegliatasi persino con un timido Sole. Sarà così anche nel pomeriggio? Oppure il volubile meteo olandese ci regalerà l’ennesimo ribaltamento in vista della gara prevista per le ore 14.00? Lo scopriremo nelle prossime ore. Di certo c’è che stamattina l’ultima sessione prima del Dutch Tourist Trophy si è disputata in condizioni ortodosse. I piloti hanno orientato il lavoro soprattutto verso la scelta della mescola da usare, fatto che non si annuncia scontato. Nella notte ha nuovamente piovuto, quindi l’acqua ha lavato via la gomma depositatasi nella giornata di ieri. Vero che l’asfalto diconcede molto grip, ma l’usura potrebbe rivelarsi leggermente più elevata del previsto (che si corra sull’asciutto, sia chiaro). Al riguardo i centauri si sono in gran parte divisi tra la ...

