Miro/Rusev: “Non sopporto che la League of Nations è stata usata come sacco da boxe per Roman Reigns” (Di domenica 26 giugno 2022) Miro lavorava con il nome di Rusev quando era in WWE, dove non ha avuto di certo una carriera memorabile, salvo pochi momenti. Infatti, Rusev ha avuto molto successo tra i fan, ma la WWE l’ha costretto in diverse faide senza senso, portandolo infine al licenziamento. Miro non ha certo molti ricordi positivi del suo stint in WWE, e tra questi c’è anche la League of Nations, stable sulla carta prestigiosa e dal grande potenziale (era composta dal bulgaro, Sheamus, Alberto Del Rio e King Barrett), che però è stata utilizzata con uno scopo inaspettato, come ha raccontato l’ex US Champion al Kurt Angle Show: “Nessuno ci ha detto che saremmo stati un sacco da boxe per Roman ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 giugno 2022)lavorava con il nome diquando era in WWE, dove non ha avuto di certo una carriera memorabile, salvo pochi momenti. Infatti,ha avuto molto successo tra i fan, ma la WWE l’ha costretto in diverse faide senza senso, portandolo infine al licenziamento.non ha certo molti ricordi positivi del suo stint in WWE, e tra questi c’è anche laof, stable sulla carta prestigiosa e dal grande potenziale (era composta dal bulgaro, Sheamus, Alberto Del Rio e King Barrett), che però èutilizzata con uno scopo inaspettato,ha raccontato l’ex US Champion al Kurt Angle Show: “Nessuno ci ha detto che saremmo stati undaper...

