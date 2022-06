LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci/Marsaglia sono quarti dopo tre tuffi (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, tuffi E PALLANUOTO) 16.37: Cina al comando con 199.32 e poi dietro Gran Bretagna e Germania. Gli azzurri sono sempre quarti. 16.36: 82.62 per i britannici con gli avvitamenti in avanti. Laugher/Harding sono al comando con 184.02. 16.33: I tedeschi ottengono 76.50 con gli avvitamenti. 179.10 per Barthel/Rudiger, che volano in vetta alla classifica. 16.32: MOLTO BENE GLI AZZURRI! 71.61 per la coppia italiana che si porta a 168.81. Un ottimo inizio di finale. Adesso vediamo la risposta delle altre coppie. 16.30: 165.18 per gli ucraini che vanno in testa. Tra poco gli azzurri con il triplo e mezzo avanti carpiato. 16.24: I cinesi ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 16.37: Cina al comando con 199.32 e poi dietro Gran Bretagna e Germania. Gli azzurrisempre. 16.36: 82.62 per i britannici con gli avvitamenti in avanti. Laugher/Hardingal comando con 184.02. 16.33: I tedeschi ottengono 76.50 con gli avvitamenti. 179.10 per Barthel/Rudiger, che volano in vetta alla classifica. 16.32: MOLTO BENE GLI AZZURRI! 71.61 per la coppia italiana che si porta a 168.81. Un ottimo inizio di finale. Adesso vediamo la risposta delle altre coppie. 16.30: 165.18 per gli ucraini che vanno in testa. Tra poco gli azzurri con il triplo e mezzo avanti carpiato. 16.24: I cinesi ...

