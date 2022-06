LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Germania al comando con Klement, Gabbrielleschi deve resistere (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 Comanda la Germania con l’uomo, Klement, mentre Gabbrielleschi insegue a una 30? davanti agli Stati Uniti in quinta posizione. 13.22 E’ arrivato il gommone della giuria: squalifica per Grecia, Sudafrica, Spagna e Corea del Sud per il taglio del percorso. 13.20 Ora per l’Italia in acqua Gabbrielleschi, mentre la Germania ha l’uomo, Klemet. 13.18 Italia classificata in decima posizione, ma è da capire cosa accadrà per quanto detto, dal momento che Grecia, Sudafrica e Corea del Sud guidano, ma con il vantaggio tratto dal taglio del percorso. 13.16 Incredibile Grecia, Sudafrica, Corea del Sud e Spagna subito al traguardo, ma senza fare la boa di virata. Ora vediamo cosa succede… 13.14 Clamoroso errore di rotta per Grecia e ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24 Comanda lacon l’uomo,, mentreinsegue a una 30? davanti agli Stati Uniti in quinta posizione. 13.22 E’ arrivato il gommone della giuria: squalifica per Grecia, Sudafrica, Spagna e Corea del Sud per il taglio del percorso. 13.20 Ora per l’Italia in acqua, mentre laha l’uomo, Klemet. 13.18 Italia classificata in decima posizione, ma è da capire cosa accadrà per quanto detto, dal momento che Grecia, Sudafrica e Corea del Sud guidano, ma con il vantaggio tratto dal taglio del percorso. 13.16 Incredibile Grecia, Sudafrica, Corea del Sud e Spagna subito al traguardo, ma senza fare la boa di virata. Ora vediamo cosa succede… 13.14 Clamoroso errore di rotta per Grecia e ...

