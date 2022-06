La Corte Suprema americana non ha vietato l'aborto E' la solita propaganda dei tanti media mainstream (Di domenica 26 giugno 2022) Non è vero che la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America vieti l’aborto negli USA. La Corte Suprema USA non ha espresso giudizi sulla legittimità o meno dell’aborto. Ma ha ripristinato un principio: il diritto costituzionale di ogni singolo Stato federale USA, come accade... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 26 giugno 2022) Non è vero che la sentenza delladegli Stati Uniti d’America vieti l’negli USA. LaUSA non ha espresso giudizi sulla legittimità o meno dell’. Ma ha ripristinato un principio: il diritto costituzionale di ogni singolo Stato federale USA, come accade... Segui su affaritaliani.it

