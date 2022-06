Inter | il Nizza interessato a Dalbert | i dettagli

(Di domenica 26 giugno 2022) Il futuro disarà sicuramente lontano dall’, ilessato: i nerazzurri fanno il prezzo L’è impegnata anche sul fronte uscite per far cassa e avere più margine di manovra in ottica entrate. Tra i partenti c’è senza dubbio, rientrato dopo il prestito al Cagliari. Tra le squadreessate all’esterno c’è il, i nerazzurri chiedono 5 milioni per cederlo come riportato da La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

