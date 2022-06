Hideo Kojima stava lavorando a un videogame simile a The Boys (Di domenica 26 giugno 2022) Hideo Kojima ha rivelato di aver lavorato, una volta, a un videogame il cui concept era molto simile a quello di The Boys, serie disponibile su Amazon Prime Video. L'acclamato videogame designer Hideo Kojima ha rivelato di aver lavorato, una volta, a un gioco il cui concept era molto simile a quello di The Boys, serie disponibile su Amazon Prime Video e giunta alla sua terza stagione. Per chi si fosse assentato dalla Terra negli ultimi anni, The Boys racconta la storia di un gruppo di supereroi capace di salvare il pianeta ma anche di compiere gesti di una cattiveria inaudita. Hideo Kojima ha ammesso di aver guardato alcuni episodi della serie e di aver stoppato perché ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 giugno 2022)ha rivelato di aver lavorato, una volta, a unil cui concept era moltoa quello di The, serie disponibile su Amazon Prime Video. L'acclamatodesignerha rivelato di aver lavorato, una volta, a un gioco il cui concept era moltoa quello di The, serie disponibile su Amazon Prime Video e giunta alla sua terza stagione. Per chi si fosse assentato dalla Terra negli ultimi anni, Theracconta la storia di un gruppo di supereroi capace di salvare il pianeta ma anche di compiere gesti di una cattiveria inaudita.ha ammesso di aver guardato alcuni episodi della serie e di aver stoppato perché ...

