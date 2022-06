Gazzetta – Lazio | nel mirino Gila | Ilic e Caputo

Leggi su justcalcio

(Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-26 12:36:41 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: Sarri attende almeno 3 rinforzi prima del ritiro del 6 luglio. Per Romagnoli si attende di risolvere la situazione di Acerbi, conteso dalle milanesi. Carnesecchi ed Emerson Palmieri gli altri nomi in listapronta ad accelerare il passo sul mercato. Finora è stato definito solo l’arrivo di Marcos Antonio, 22enne, brasiliano che era allo Shakhtar: prenderà il posto in regia del connazionale Leiva, in scadenza di contratto. Si sono svincolati anche il portiere Strakosha e il centrale Luiz Felipe. Maurizio Sarri attende almeno altri tre rinforzi per il via del ritiro di Auronzo di Cadore (6 luglio). In particolare, l’imperativo è rifondare la difesa. priorità — Occorre un centrale di destra: la pista per Casale del Verona si è complicata, così si sta ...