Femminicidio a Rimini, 47enne uccide la compagna: arrestato (Di domenica 26 giugno 2022) Femminicidio a Rimini nelle prime ore del mattino. Un uomo di 47 anni ha ucciso la compagna di 33 anni, madre di un bimbo di sei mesi. Secondo le testimonianze dei vicini, che hanno chiamato la Polizia di Stato, i due avevano litigato per il figlio. La ragazza avrebbe avuto il tempo di urlare, di chiedere aiuto e di implorare al compagno di calmarsi. Ma non c'è stato nulla da fare. Dopo l'omicidio l'uomo è uscito in strada sporco di sangue e ha detto: "Il bambino sta bene. Ora lei non potrà più parlargli male di me". Il 47enne è in stato di arresto per omicidio. Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 giugno 2022)nelle prime ore del mattino. Un uomo di 47 anni ha ucciso ladi 33 anni, madre di un bimbo di sei mesi. Secondo le testimonianze dei vicini, che hanno chiamato la Polizia di Stato, i due avevano litigato per il figlio. La ragazza avrebbe avuto il tempo di urlare, di chiedere aiuto e di implorare al compagno di calmarsi. Ma non c'è stato nulla da fare. Dopo l'omicidio l'uomo è uscito in strada sporco di sangue e ha detto: "Il bambino sta bene. Ora lei non potrà più parlargli male di me". Ilè in stato di arresto per omicidio.

Pubblicità

infoitinterno : Femminicidio Rimini: il 47enne era impiegato in un mobilificio sammarinese - voceditalia : Femminicidio a Rimini: 30 coltellate, una fatale a giugulare - TgrRai : Rimini, Cristina uccisa con 30 coltellate. Arrestato il compagno, che continua a non rispondere agli inquirenti - Sunsea74 : RT @marzia75: Ah ecco, tanto per la cronaca, ennesimo femminicidio stamani, a Rimini. L'ha uccisa davanti al bimbo di 6 mesi 'così non potr… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Donna uccisa a Rimini con 30 coltellate: una fatale alla giugulare #rimini #coltellate #accoltellata #femminicidio ht… -