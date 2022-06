Femminicidi in Italia, ogni tre giorni una donna viene uccisa: 57 vittime nel 2022 (Di domenica 26 giugno 2022) Già solo chiamarla “lista” fa rabbrividire. Ma è così. Sono talmente tante le donne che ancora nel 2022 in Italia vengono uccise da uomini – partner, compagni, mariti, ex fidanzati – che i dati dei Femminicidi non possono che essere raggruppati in una lista, fatta di nomi e volti, di ragazze e signore che non ci sono più a causa della violenza degli uomini. Da gennaio al 19 giugno del 2022 sono 57 le donne uccise in Italia, secondo i dati del Viminale. Una ogni tre giorni. Un numero che è cresciuto ancora sabato 25 giugno dopo che Cristina Peroni, 33 anni, mamma di un bambino di 5 mesi, è stata uccisa a Rimini dall’ex compagno Benedetto Simone Vultaggio, 47 anni. I Femminicidi in Italia nel ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 26 giugno 2022) Già solo chiamarla “lista” fa rabbrividire. Ma è così. Sono talmente tante le donne che ancora nelinvengono uccise da uomini – partner, compagni, mariti, ex fidanzati – che i dati deinon possono che essere raggruppati in una lista, fatta di nomi e volti, di ragazze e signore che non ci sono più a causa della violenza degli uomini. Da gennaio al 19 giugno delsono 57 le donne uccise in, secondo i dati del Viminale. Unatre. Un numero che è cresciuto ancora sabato 25 giugno dopo che Cristina Peroni, 33 anni, mamma di un bambino di 5 mesi, è stataa Rimini dall’ex compagno Benedetto Simone Vultaggio, 47 anni. Iinnel ...

