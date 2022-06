Draghi al G7: crisi energetica non faccia tornare populismo (Di domenica 26 giugno 2022) Non commettere di nuovo gli "errori" fatti nel 2008 per evitare che la crisi energetica provochi un "ritorno del populismo". È questo il 'richiamo' che il presidente del Consiglio Mario Draghi rivolge ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) Non commettere di nuovo gli "errori" fatti nel 2008 per evitare che laprovochi un "ritorno del". È questo il 'richiamo' che il presidente del Consiglio Mariorivolge ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #G7GER 1^ Sessione di lavoro Draghi: Dobbiamo evitare gli errori dopo la crisi del 2008. Possiamo intervenire sulla… - Agenzia_Ansa : Draghi al G7: 'Eliminare per sempre la dipendenza dall'energia russa. Dobbiamo mitigare l'impatto dell'aumento dei… - matteosalvinimi : La crisi dell’energia si supera anche grazie al nucleare. Draghi dimostri lungimiranza e coraggio, basta coi NO che… - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Ansa: Draghi al G7: 'Eliminare per sempre la dipendenza dall'energia russa. Dobbiamo mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi… - King_Money_92 : RT @icebergfinanza: 'Dobbiamo evitare gli errori commessi dopo la crisi del 2008: la crisi energetica non deve produrre un ritorno del popu… -