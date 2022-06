DAZN e Sky sulla Serie A 2022/23: pubblicati i criteri di scelta dei match! (Di domenica 26 giugno 2022) Sono stati da poco pubblicati dalla Lega Serie A i criteri di scelta delle partite della prossima stagione delle principali emittenti televisive italiane: Sky e DAZN. La struttura del palinsesto sarà per lo più simile a quella dello scorso anno: Sabato: 15.00 e 18.00 (esclusiva DAZN) – 20.45 (in condivisione con Sky) Domenica: 12.30 (condivisione con Sky) – 15.00 18.00 e 20.45 (esclusiva DAZN) Lunedì: 20.45 (condivisione con Sky) Sky DAZN Serie A Per quanto riguarda la selezione delle partite da trasmettere, Sky detiene la terza, la sesta e l’ottava scelta di giornata. La programmazione riguarda la Lega Serie A che dovrà comporre il palinsesto televisivo in base ai vari incastri tra ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 giugno 2022) Sono stati da pocodalla LegaA ididelle partite della prossima stagione delle principali emittenti televisive italiane: Sky e. La struttura del palinsesto sarà per lo più simile a quella dello scorso anno: Sabato: 15.00 e 18.00 (esclusiva) – 20.45 (in condivisione con Sky) Domenica: 12.30 (condivisione con Sky) – 15.00 18.00 e 20.45 (esclusiva) Lunedì: 20.45 (condivisione con Sky) SkyA Per quanto riguarda la selezione delle partite da trasmettere, Sky detiene la terza, la sesta e l’ottavadi giornata. La programmazione riguarda la LegaA che dovrà comporre il palinsesto televisivo in base ai vari incastri tra ...

Pubblicità

Sneijderismo : RT @FcInterNewsit: Serie A 2022-2023, comunicati i criteri di scelta delle partite tra DAZN e Sky - pino_nostro : RT @Zelgadis265: @Matador1337 @DonDie_Sospeso @capuanogio @DAZN_IT 40 euro per la sola serie A e poco altro per me non sono fattibili, Sky… - FcInterNewsit : Serie A 2022-2023, comunicati i criteri di scelta delle partite tra DAZN e Sky - michele_deguidi : @SerieA Non ci lega più la nazionale , nemmeno il fastidio per Gasperini, ci lega l'odio per #dazn #daznout Mi mancano le domeniche su #SKY - IlarioMoro : RT @ilCoperchio: Guerra. Sembrerebbe che La7 abbia l'esclusiva sulla Guerra come Sky e Dazn ce l'hanno con il calcio. -