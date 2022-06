Da Tabacci a Calenda al “partito dei sindaci” Lo scisma M5S rianima la galassia centrista | pronta alle sportellate per un pugno di voti

(Di domenica 26 giugno 2022) Al centro! Al centro! La scissione di Luigi Di Maio dal M5S per formare Insieme per il futuro (ma è un nome provvisorio che non sarà quello della nascitura forza politica) ha fatto ringalluzzire centristi di ogni genere e grado. Magari anche con qualche preoccupazione, perché il nuovo soggetto dimaiano, lavorando per la cosiddetta “area Draghi”, in quello spazio politico si collocherà e magari ruberàagli altri. Insomma, tutti al centro appassionatamente, a fare aper undi. “Più culi che poltrone”, dicevano i vecchi marpioni democristiani quando i posti scarseggiavano. Secondo Clemente Mastella, però, quello spazio vale almeno il 10% dell’elettorato. E comunque la creatura dimaiana ha ridato fiato, energie e terreno politico a tutto un universo che sembrava già ripiegato su se stesso. Più ...

Pubblicità

borghi_claudio : TABACCI CALENDA E DI MAIO. - _marlene1265 : RT @waltergalleni5: Calenda,Di Maio,Renzi,Tabacci,Toti, Mastella! Il mercato delle vacche ha più dignità della politica! Che schifo Pur di… - InfinitoIsacco : RT @waltergalleni5: Calenda,Di Maio,Renzi,Tabacci,Toti, Mastella! Il mercato delle vacche ha più dignità della politica! Che schifo Pur di… - marita_bianchi : RT @Tommasocit: Tutti che vogliono stare al centro .... Renzi Calenda Casini Di Maio Toti Bonino Carfagna Gelmini Brugnaro Tabacci .....al… - GiadaFlamini : Tabacci, Calenda, Di Maio e s'abbracciamo ??????. Ve prego fatelo . -

Il Fatto Quotidiano

... abbandona i diplomatismi ed entra in guerra Draghi prende a sberle i benpensantiha in ... Carlo, ad esempio, ha già detto che lui non va con nessuno. "Autosufficienza" proclama forte, ...è determinato a fare la corsa solitaria, Italia Viva resta un fantasma elettorale, Beppe ... Se poi i registi dell'operazione fossero Mastella e, il futuro del centro sarebbe così ... Da Tabacci a Calenda al “partito dei sindaci”. Lo scisma M5S rianima la galassia centrista,… Dunque per l’ennesima volta qualcuno pensa di fare Centro. O meglio: di fare un Centro. Per la verità ci stanno pensando in tanti e oggi, forse, visto quello che sta succedendo, il tentativo potrebbe ...Nell’interesse del Paese oggi non possono convivere leader che si riconoscono nella linea del governo Draghi come Di Maio o Calenda, il cui dinamismo comunque apprezzo Non ci voglio credere e lavoro, ...