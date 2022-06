Covid | contagi in calo ma altri 5 morti in Sardegna

Pubblicità

WRicciardi : detta a marzo sulla base di dati oggettivi, tutto il resto e’ fuffa: picco di contagi a luglio e insidie nascoste - - Agenzia_Ansa : Impennata dei contagi da Covid-19, con un aumento del +58,9% in una settimana. Aumentano anche i ricoveri ordinari… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - LocalPage3 : Covid oggi Italia, 48.456 contagi e 44 morti: bollettino 26 giugno - Miti_Vigliero : Covid Italia #26giugno 48.456 nuovi contagi 199.340 tamponi totali 24,31% tasso positività 190 ricoverati con sin… -

E continua la corsa dei nuovi positivi al Sars - CoV - 2 anche se i numeri non riflettono i reali. In questa fase, infatti, caratterizzata dalla circolazione di varianti altamente trasmissibili "c'e' stato un forte aumento di casi non notificati" per sottodiagnosi o 'autodiagnosi', afferma ...Sono 48.456 i nuovidaregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 56.386. Le vittime sono invece 44, stabili rispetto alle 40 di ieri. Sono stati eseguiti in ...CASERTA – Sono 707 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati dall’Asl di Caserta che ha rilevato zero decessi. 266 persone sono guarite mentre gli attualmente positivi aumentano di 441 ...sono infatti stati quasi 5mila i contagi registrati sabato, anche se, per la prima volta dopo tanto tempo, non ci sono state vittime. Il bollettino Covid… Leggi ...