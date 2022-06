Con USB-C e cardiofrequenzimetro le prossime AirPods Pro 2 (Di domenica 26 giugno 2022) Si parla ancora delle AirPods Pro 2, le prossime cuffie true wireless del colosso californiano. Gli auricolari di prossima generazione dovrebbe lasciar perdere la porta proprietaria Lightning (che ha accompagnato i prodotti della mela da sempre) in favore della USB-C, che comporterà anche una riduzione dei tempi di ricarica (la normativa europeo ormai lo sta imponendo ed è naturale che Apple pensi ad un’omologazione prossima). Le AirPods Pro 2 dovrebbero anche essere in grado di rilevare la frequenza cardiaca e forse la temperatura del corpo (una funzione che è attualmente ancora in fase di test e che non è detto alla fine arriverà in versione finale). Le AirPods Pro 2 accoglieranno probabilmente il nuovo chip H1 con sistema SiP di ultima generazione, insieme ad una cancellazione del rumore auto-adattiva ancora più ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Si parla ancora dellePro 2, lecuffie true wireless del colosso californiano. Gli auricolari di prossima generazione dovrebbe lasciar perdere la porta proprietaria Lightning (che ha accompagnato i prodotti della mela da sempre) in favore della USB-C, che comporterà anche una riduzione dei tempi di ricarica (la normativa europeo ormai lo sta imponendo ed è naturale che Apple pensi ad un’omologazione prossima). LePro 2 dovrebbero anche essere in grado di rilevare la frequenza cardiaca e forse la temperatura del corpo (una funzione che è attualmente ancora in fase di test e che non è detto alla fine arriverà in versione finale). LePro 2 accoglieranno probabilmente il nuovo chip H1 con sistema SiP di ultima generazione, insieme ad una cancellazione del rumore auto-adattiva ancora più ...

Pubblicità

testnapproved : Mouse wireless, inphic Ultra sottile ricaricabile 1600 DPI 2.4G usb mouse ottico senza fili silenzioso con ricevito… - 100000_anni : RT @SashaColautti: #CacciamoDraghi USB lancia il percorso di costruzione e l'appello per la mobilitazione di autunno, con lo #scioperogene… - SashaColautti : #CacciamoDraghi USB lancia il percorso di costruzione e l'appello per la mobilitazione di autunno, con lo… - ChannelDiscount : ??Ewent PL3330 Gamepad Joypad Fame Controller con Cavo USB per PC/Notebook Windows 7/8/8.1/10, Nero ??a soli 7,90€?? I… -