Calciomercato Sampdoria, interesse vivo per Cicaldau: le ultime (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati continuano a seguire con interesse Cicaldau, centrocampista del Galatasaray La Sampdoria continua a seguire con attenzione Alexandru Cicaldau. Il centrocampista rumeno classe ’97 potrebbe lasciare il Galatasaray in estate – nonostante un contratto in scadenza nel 2026 – con i blucerchiati sempre vigili sulla situazione. Come riportato dal quotidiano turco Fanatik, sulle tracce di Cicaldau ci sono anche Fiorentina e Atalanta. Prezzo di partenza: 8 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022): i blucerchiati continuano a seguire con, centrocampista del Galatasaray Lacontinua a seguire con attenzione Alexandru. Il centrocampista rumeno classe ’97 potrebbe lasciare il Galatasaray in estate – nonostante un contratto in scadenza nel 2026 – con i blucerchiati sempre vigili sulla situazione. Come riportato dal quotidiano turco Fanatik, sulle tracce dici sono anche Fiorentina e Atalanta. Prezzo di partenza: 8 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

