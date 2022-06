Calcio: Europei donne, Bertolini sceglie le 23 azzurre (Di domenica 26 giugno 2022) La ct Milena Bertolini ha scelto le calciatrici che prenderanno parte all'Europeo di Calcio femminile, al via il 6 luglio in Inghilterra. torneo continentale. Domani la foto ufficiale, il 1° luglio a ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) La ct Milenaha scelto le calciatrici che prenderanno parte all'Europeo difemminile, al via il 6 luglio in Inghilterra. torneo continentale. Domani la foto ufficiale, il 1° luglio a ...

Pubblicità

gippu1 : La storia del calcio è piena di singoli gesti tecnici di mezzo secondo che da soli hanno sovvertito intere partite.… - ZerounoTv : Calcio, le 23 azzurre convocate per gli Europei in Inghilterra - fantazita : 'il calcio è di tuttI' nello spot per gli europei femminili. Ma il problema è la schwa. - otobriski : RT @iltoroaddosso: Il #26giugno 1925 nasceva a Crosara di Marostica, Virgilio Maroso. Considerato uno dei più grandi terzini della storia d… - granata70 : RT @iltoroaddosso: Il #26giugno 1925 nasceva a Crosara di Marostica, Virgilio Maroso. Considerato uno dei più grandi terzini della storia d… -