(Di domenica 26 giugno 2022) Ha del clamoroso quanto accaduto al termine deltra Matteoe Anderson Prestot, valido per ileuropei dei pesi medi. Il francese ha avuto la meglio, tuttavia al termine del combattimento non è stato effettuato il consueto. “Ci è stato detto che il medico incaricato era risultato positivo al Covid-19 e non ce ne fossero altri disponibili” ha spiegato Alessandro Cerchi, presidente della società che gestisce. La versione è stata poi confermata dal tecnico del pugile azzurro Gian Maria Morelli e dunquepuòre anel. Cerchi manderà infatti una lettera ufficiale alla federcon la richiesta di cambiare il verdetto. Come da ...

sportface2016 : #Boxe, mancato controllo antidoping a fine match: #Signani torna a sperare nel titolo -

