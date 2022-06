Ballottaggi, nel Lazio sfida cruciale in quattro città: esame di maturità per Zingaretti e Pd (Di domenica 26 giugno 2022) Ballottaggi anche nel Lazio, dove le elezioni amministrative rappresentano un test importante per partiti e coalizioni in vista delle elezioni regionali del prossimo anno. In particolare per la maggioranza regionale di Nicola Zingaretti, formata da Pd, Azione, Iv, sinistra civica e, da un anno e mezzo, anche dal M5S. Sette i Comuni al voto: due capoluoghi di provincia (Frosinone e Viterbo), quattro importanti città della provincia di Roma (Guidonia Montecelio, Ciampino, Ardea e Cerveteri) e Sabaudia sul litorale pontino.Nessun apparentamento ufficiale a Viterbo e nemmeno a Frosinone. Ma chi è restato fuori, nel capoluogo della Tuscia così come in quello ciociaro, farà la differenza. Se il centrodestra vincerà a Frosinone (dopo aver trionfato al primo turno a Rieti) e l'assessore regionale Troncarelli ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022)anche nel, dove le elezioni amministrative rappresentano un test importante per partiti e coalizioni in vista delle elezioni regionali del prossimo anno. In particolare per la maggioranza regionale di Nicola, formata da Pd, Azione, Iv, sinistra civica e, da un anno e mezzo, anche dal M5S. Sette i Comuni al voto: due capoluoghi di provincia (Frosinone e Viterbo),importantidella provincia di Roma (Guidonia Montecelio, Ciampino, Ardea e Cerveteri) e Sabaudia sul litorale pontino.Nessun apparentamento ufficiale a Viterbo e nemmeno a Frosinone. Ma chi è restato fuori, nel capoluogo della Tuscia così come in quello ciociaro, farà la differenza. Se il centrodestra vincerà a Frosinone (dopo aver trionfato al primo turno a Rieti) e l'assessore regionale Troncarelli ...

