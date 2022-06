Ascolti Tv 25 giugno 2022: Mara Venier rivince con Padre Pio. “Tu si que vales” riconvoca i fedeli. Sul podio “Sapiens” indagando su Atlantide. Paltrinieri e company al 12,1% nel preserale di Rai2 (Di domenica 26 giugno 2022) Ascolti, al top: TechetecheTe 2,567 milioni e 19,3%. Su Canale5 Paperissima Sprint a 2,324 milioni di spettatori con il 17,5%. Un sabato sportivo solo leggermente un po’ meno ricco, quello del 25 giugno 2022 in tv, caratterizzato dalle prove del Motomondiale, i successi Azzurri a ripetizione ai Mondiali di Nuoto e Wimbledon e – in tema calcio – le notizie di mercato a tenere non troppo alta l’attenzione dei tifosi. Nella sfida tra le ammiraglie generaliste, Rai1 ha schierato la serata evento Una voce per Padre Pio, stavolta affidata a Mara Venier, mentre Canale 5 ha proposto un’altra replica Tu si que vales. Le altre? Rai2 ha programmato il film tv giallo in prima tv Nessuna bugia può rimanere nascosta, Italia1 il family ma non troppo Transformers: ... Leggi su tvzoom (Di domenica 26 giugno 2022), al top: TechetecheTe 2,567 milioni e 19,3%. Su Canale5 Paperissima Sprint a 2,324 milioni di spettatori con il 17,5%. Un sabato sportivo solo leggermente un po’ meno ricco, quello del 25in tv, caratterizzato dalle prove del Motomondiale, i successi Azzurri a ripetizione ai Mondiali di Nuoto e Wimbledon e – in tema calcio – le notizie di mercato a tenere non troppo alta l’attenzione dei tifosi. Nella sfida tra le ammiraglie generaliste, Rai1 ha schierato la serata evento Una voce perPio, stavolta affidata a, mentre Canale 5 ha proposto un’altra replica Tu si que. Le altre?ha programmato il film tv giallo in prima tv Nessuna bugia può rimanere nascosta, Italia1 il family ma non troppo Transformers: ...

