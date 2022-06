VNL 2022 | tie break letale per l’Argentina | vince l’Olanda

(Di sabato 25 giugno 2022) A Quezon City èad imporsi sul3-2 (22–25, 25–22, 20–25, 25-19, 15–13) nel match della Week 2 della Nations League maschiledi volley. Si combatte punto a punto, ma nel primo set Lima e compagni non cedono mai lo scettro del vantaggio riuscendo a chiudere il parziale con determinazione ed efficacia in ricezione 25-22. Copione diverso nel secondo set dove l’equilibrio regna fino al 15-15, poi èa fuggire fino al 23-25. Meno equilibrio nel terzo e quarto set, uno a testa: il primo chiuso sul 20-25 per, l’altro sul 25-19 per gli olandesi. Ogni discorso è rimandato al tie-finale:parte bene, trovando persino il +4. Ma Nimir (miglior realizzatore con 24 punti) e compagni rimontano e chiudono sul ...

Pubblicità

Federvolley : #VolleyballNationsLeague Gli azzurri?? lottano, ma cedono 2-3 al Giappone???? ( @JPN_Volleyball ). Tutto sul match… - CarlottaRossi11 : Pallavolo VNL maschile - L'Olanda di Piazza batte l'Argentina e punta in alto - iVolleymagazine : Pallavolo VNL maschile - L'Olanda di Piazza batte l'Argentina e punta in alto - iVolleymagazine : Pallavolo VNL - Anche nel 2023 e nel 2024 si giocheranno delle pool nelle Filippine. - iVolleymagazine : Pallavolo VNL maschile - Oggi il responso sull'infortunio di Alan -

La Nazionale maschile di volley, dopo la bella vittoria contro la Germania, cede al tie - break contro il Giappone nella pool di Quezon City della. ' È stata una partita combattuta, fatta di alti e bassi come tanti 3 - 2 - ha spiegato il tecnico azzurro Nicola Giolito, alla guida degli azzurri vista la positività del Ct Fefé De Giorgi e ...Volley- 2023 Serie A1 femminile Squadra Conegliano La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano cerca di ... Sarà comunque un'estate ricca di impegni: ' Per ora il programma è di partecipare allae ...Il sabato della VNL s’inizia con la vittoria dell’Olanda dopo una lunga sfida con l’Argentina, che conferma i suoi limiti con l’assenza di Luciano De Cecco. Con 24 punti di Nimir (e 18 di Tuinstra) la ...Oggi in tv Italia-Slovenia, partita della VNL maschile 2022: canale, orario e come vedere in diretta streaming la sfida degli azzurri ...