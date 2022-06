Tribunale | interrogazione parlamentare per i condizionatori guasti | “Si intervenga subito”

(Di sabato 25 giugno 2022) Bergamo. Il giudice Donatella Nava è persino svenuta, probabilente per un colpo di calore. “In merito ai problemi evidenziati dalla stampa locale e da numerosi avvocati e giudici sull’impossibilità di lavorare all’interno deldi Bergamo, a causa di un prolungato guasto all’impianto dell’aria condizionata, ho presentato un’al Ministero della Giustizia affinché si cerchi di intervenire al più presto per risolvere il problema agli impianti e si verifichi la possibilità di derogare alle procedure burocratiche per interventi di importo superiore ai 5.000 euro (che richiedono una particolare autorizzazione da parte del Ministero), vista l’urgenza della problematica da risolvere”, dichiara l’onorevole Alberto Ribolla, deputato della Lega e Consigliere comunale di Bergamo.

Questo quanto ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata ieri dal Collegio del... Sul tema, già nel 2013, aveva presentato un'anche l'allora consigliere comunale di ...