Tennis, Serena Williams: “Non volevo lasciare Wimbledon con un ritiro” (Di sabato 25 giugno 2022) “Non mi sono ritirata. Avevo bisogno di guarire, fisicamente e mentalmente. Non avevo piani, è solo che non sapevo quando e in che stato sarei tornata“. Lo ha detto la stella americana del Tennis Serena Williams nel corso di una conferenza stampa a Londra. La 40enne non gioca un match di singolare dal ritiro di Wimbledon dello scorso anno. Williams si era imposta di tornare per non finire con un ritiro la lunga storia che la lega al torneo di Wimbledon, dove esordì nel 1998 e che ha vinto ben sette volte. “È stata una grande fonte di motivazione – racconta Serena Williams -. L’ho sempre avuto in mente dalla fine di quella partita. Dopo Wimbledon mi sono infortunata alla coscia e mi sono sforzata di ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) “Non mi sono ritirata. Avevo bisogno di guarire, fisicamente e mentalmente. Non avevo piani, è solo che non sapevo quando e in che stato sarei tornata“. Lo ha detto la stella americana delnel corso di una conferenza stampa a Londra. La 40enne non gioca un match di singolare daldidello scorso anno.si era imposta di tornare per non finire con unla lunga storia che la lega al torneo di, dove esordì nel 1998 e che ha vinto ben sette volte. “È stata una grande fonte di motivazione – racconta-. L’ho sempre avuto in mente dalla fine di quella partita. Dopomi sono infortunata alla coscia e mi sono sforzata di ...

