Svolta Deulofeu | Il Napoli potrebbe rinunciare a lui per confermare Gaetano

Pubblicità

GioFrezzetti : RT @cn1926it: #Deulofeu-#Napoli, situazione in stand-by. Possibile svolta nei prossimi giorni - cn1926it : #Deulofeu-#Napoli, situazione in stand-by. Possibile svolta nei prossimi giorni - infoitsport : Mercato Udinese – Svolta nell’affare Deulofeu / Si lavora ad uno scambio - infoitsport : Deulofeu-Napoli, possibile svolta nella trattativa: pronta una contropartita - gilnar76 : Deulofeu-#Napoli, possibile svolta nella trattativa: pronta una contropartita #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -

, ballano 3 milioni Si tratta dunque con la Dea: l' Atalanta resta ferma sulla richiesta di ... che con la maglia della Lazio potrebbe prendere una bella. Calciomercato Milan news/ Nuovi ...L'Udinese necessita di una, lo scorso anno ci stava riuscendo, ma la separazione con Cioffi ... Nello specifico, Molina e Beto , che da mesi vengono seguiti con grande interesse dai big ...Mai come quest'anno i rinnovi saranno decisivi in casa Napoli, per sbloccare poi eventualmente, come di norma anche gli acquisti. Ad esempio ...Olivera e Kvaratskhelia sono infatti ufficialmente due calciatori azzurri, ma Giuntoli non si fermerà qui. CESENA, ITALY – JUNE 07: Alessio Zerbin of Italy in action during the UEFA Nations League Lea ...