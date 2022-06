Sono spariti i contanti: dove è impossibile fare il prelievo (Di sabato 25 giugno 2022) Le banche stanno chiudendo sempre più sportelli e ritirare il contante può diventare un'impresa. Il motivo? Oltre alla lotta al cash, anche gli elevati costi di commissione. Stadi fatto che nell'ultimo anno Sono scomparsi in Italia ben 1.831 sportelli bancari e, in questi primi sei mesi, se ne Sono aggiunti anche altri. I piccoli comuni, specialmente al Sud, ne risentono di più. Era da venticinque anni- dal 1996 quando le filiali erano 24.421- che i numeri non erano così bassi e preoccupanti. Analizzandoli ulteriormente, emerge soprattutto come sul territorio nazionale sia prevista la presenza di una banca ogni 2.522 abitanti ma, soprattutto, come su 7.904 comuni italiani, 2.802 si trovino sprovvisti di un ufficio di credito e - di conseguenza - anche del semplice bancomat. In contemporanea, i pagamenti digitali Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Le banche stanno chiudendo sempre più sportelli e ritirare il contante può diventare un'impresa. Il motivo? Oltre alla lotta al cash, anche gli elevati costi di commissione. Stadi fatto che nell'ultimo annoscomparsi in Italia ben 1.831 sportelli bancari e, in questi primi sei mesi, se neaggiunti anche altri. I piccoli comuni, specialmente al Sud, ne risentono di più. Era da venticinque anni- dal 1996 quando le filiali erano 24.421- che i numeri non erano così bassi e preoccupanti. Analizzandoli ulteriormente, emerge soprattutto come sul territorio nazionale sia prevista la presenza di una banca ogni 2.522 abitanti ma, soprattutto, come su 7.904 comuni italiani, 2.802 si trovino sprovvisti di un ufficio di credito e - di conseguenza - anche del semplice bancomat. In contemporanea, i pagamenti digitali...

