Siete in vacanza? Provate queste posizioni per divertirvi al massimo! (Di sabato 25 giugno 2022) La lista delle posizioni da provare in vacanza è qui per farti veramente divertire ora che l’estate è iniziata. Che dici, le proverai con il tuo partner? La valigia è pronta, l’avete misurata e pesata più volte. Il gatto è nel trasportino, l’aereo parte tra tre ore e voi Siete già in aeroporto, pronti per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 25 giugno 2022) La lista delleda provare inè qui per farti veramente divertire ora che l’estate è iniziata. Che dici, le proverai con il tuo partner? La valigia è pronta, l’avete misurata e pesata più volte. Il gatto è nel trasportino, l’aereo parte tra tre ore e voigià in aeroporto, pronti per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

marcocappato : 'Se siete in stato di gravidanza, pensateci bene prima di decidere di viaggiare verso le isole maltesi. Potreste no… - enpaonlus : Se siete in vacanza a Caprera, sarà interessante visitare la mostra permanente dell’#Enpa #LaRepubblicaDegliAnimali… - achepuntosei : Abbiamo capito che siete tutti im vacanza come i vips, ma... 1) non ce ne frega un cazzo 2) lunedi tornate in uffic… - Apertamenteape1 : RT @cicciolina_uff: Voglia stare nell acqua fresca di piscina .Fa caldissimo a Roma ! Voi siete già in vacanza? - EuthymiosThoma1 : RT @cicciolina_uff: Voglia stare nell acqua fresca di piscina .Fa caldissimo a Roma ! Voi siete già in vacanza? -