Scoperti i geni che determinano la bellezza e la forma del viso

Leggi su curiosauro

(Di sabato 25 giugno 2022) Come si modella ladelumano? Secondo alcuni ricercatori italiani laparticolare del volto dell’Homo Sapiens sarebbe determinata da un particolare gene. Per arrivare a una simile conclusione i ricercatori hanno allevato in vitro le strutture embrionali da cui derivano alcune delle strutture del sistema nervoso periferico (le stesse da cui poi siil volto umano). Grazie a questa ricostruzione, gli scienziati si sono accorti che a darealle nostre caratteristiche facciali è uno specifico gene chiamato BAZ1B, e che è codificato dalla proteina tirosin-chinasi. Ladeldei Sapiens dipende da un gene specifico… ecco quale (Pixabay) – www.curiosauro.itLadel nostrodipende da un gene C’è chi ...