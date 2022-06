Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì per “fare squadra con Conte e i portavoce” (Di sabato 25 giugno 2022) Beppe Grillo sarà a Roma già lunedì, nel primo pomeriggio. Lo assicurano a LaPresse fonti parlamentari qualificate del Movimento 5 Stelle. Il fondatore e garante, viene riferito, si tratterrà qualche giorno per incontrare il presidente Giuseppe Conte e altri esponenti del Movimento. Il suo obiettivo, spiegano le stesse fonti, è “fare squadra con il presidente Conte e tutti i portavoce”. Secondo i piani originari, l’ex comico sarebbe dovuto scendere nella capitale martedì, dopo aver rinviato, in seguito alla Scissione di Luigi Di Maio, la visita fissata in precedenza a giovedì scorso. E sabato ha pubblicato sul blog un intervento in cui sponsorizza la tecnologia di combustione rifiuti senza fiamma come alternativa alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Beppegià, nel primo pomeriggio. Lo assicurano a LaPresse fonti parlamentari qualificate del Movimento 5 Stelle. Il fondatore e garante, viene riferito, si tratterrà qualche giorno per incontrare il presidente Giuseppee altri esponenti del Movimento. Il suo obiettivo, spiegano le stesse fonti, è “con il presidentee tutti i”. Secondo i piani originari, l’ex comico sarebbe dovuto scendere nella capitale martedì, dopo aver rinviato, in seguito alladi Luigi Di Maio, la visita fissata in precedenza a giovedì scorso. E sabato ha pubblicato sul blog un intervento in cui sponsorizza la tecnologia di combustione rifiuti senza fiamma come alternativa alla ...

