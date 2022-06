Ronaldo Roma, dall’Inghilterra sicuri: i giallorossi ci provano (Di sabato 25 giugno 2022) Ronaldo Roma, in Inghilterra la stampa è sicura dell’interesse del club giallorosso, che starebbe facendo un tentativo per CR7 Come riferito da Sport Bible, la Roma starebbe pensando di ingaggiare Cristiano Ronaldo, regalando un colpo ad effetto a tutti i propri tifosi dopo l’ultima vincente stagione. CR7 potrebbe presto lasciare lo United dopo la mancata qualificazione alla Champions, con i giallorossi che tramite Mourinho starebbero cercando di convincerlo a tornare in Italia. Trattativa comunque non semplice viste le cifre in ballo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022), in Inghilterra la stampa è sicura dell’interesse del club giallorosso, che starebbe facendo un tentativo per CR7 Come riferito da Sport Bible, lastarebbe pensando di ingaggiare Cristiano, regalando un colpo ad effetto a tutti i propri tifosi dopo l’ultima vincente stagione. CR7 potrebbe presto lasciare lo United dopo la mancata qualificazione alla Champions, con iche tramite Mourinho starebbero cercando di convincerlo a tornare in Italia. Trattativa comunque non semplice viste le cifre in ballo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

