Marcell Jacobs: "Sono rimasto nell'ombra, ma sto tornando. Il tempo non mi soddisfa, Eugene è velocissima"

Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è imposto allo Stadio Guidobaldi di Rieti con il tempo non irresistibile di 10.12 (-0,9 m/s di vento contrario), dopo che in batteria si era fermato a 10.17. Il velocista lombardo è tornato in gara dopo l'infortunio al bicipite sinistro che nell'ultimo mese lo ha costretto a restare lontano dalla pista e che gli ha tolto giorni preziosi di allenamento. Marcell Jacobs ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: "Cerco sempre di onorare gli Assoluti. Mi serviva ricominciare a gareggiare dopo una sola gara outdoor. In finale ho trovato sensazioni migliori rispetto alla batteria, peccato per il vento. Non sono soddisfatto del tempo."

