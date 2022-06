L’allenatore del Toronto: «A Little Italy tutti sono eccitati per Insigne. Il Napoli è popolare e lui è un eroe» (Di sabato 25 giugno 2022) Sul Toronto Sun le parole delL’allenatore del Toronto, Bob Bradley. Ieri la squadra ha accolto Insigne, sbarcato nel pomeriggio in città per iniziare la sua nuova avventura in Canada. tutti si aspettano da lui un grande aiuto nel risollevare le sorti del club, messo non proprio benissimo, dal punto di vista dei risultati. «Penso che a Little Italy sarà folle. Le persone sono davvero eccitate. È un ragazzo così simpatico. Il modo in cui gioca, la sua personalità viene fuori sul campo. Il Napoli è un club molto popolare e lui lì è un eroe e quando sei stato al Napoli e hai giocato a quel livello in Serie A significa tanto per tutti». Il tecnico non è ancora certo delle ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 giugno 2022) SulSun le parole deldel, Bob Bradley. Ieri la squadra ha accolto, sbarcato nel pomeriggio in città per iniziare la sua nuova avventura in Canada.si aspettano da lui un grande aiuto nel risollevare le sorti del club, messo non proprio benissimo, dal punto di vista dei risultati. «Penso che asarà folle. Le personedavvero eccitate. È un ragazzo così simpatico. Il modo in cui gioca, la sua personalità viene fuori sul campo. Ilè un club moltoe lui lì è une quando sei stato ale hai giocato a quel livello in Serie A significa tanto per». Il tecnico non è ancora certo delle ...

