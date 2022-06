Google permette ai dipendenti di trasferirsi negli stati dove vige il diritto all’aborto

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 25 giugno 2022) Sulla scia della decisione della Corte Suprema di ribaltare la sentenza di Roe v. Wade, il chief people officer diFiona Cicconi ha inviato un’e-mail a tutto il personale dipendente informandolo della risposta dialla sentenza. Tra le altre cose, l’e-mail evidenzia che ipossono “fare domanda per il trasferimento senza giustificazione” e che i responsabili del processo di trasferimento “saranno a conoscenza della situazione” nel valutare le loro richieste. In un’e-mail dello scorso agosto riportata,ha detto aiche su 10.000 richieste nei mesi precedenti di lavorare in remoto o, l’85% è stato approvato. È quanto ha riportato il sito theverge.com. LEGGI ANCHE –> Googl e rischia una seconda multa dalla Russia per non avere ...