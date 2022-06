Diretta Ad agosto torneremo ai confini del 1991 | cosa significa questa frase

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 giugno 2022) All'ingresso prossimo venturo dell'Ucraina nell'Unione europea corrisponde una resa militare nel Donbass, con la ritirata a Severodonetsk per riposizionarsi strategicamente a Sud. Il nuovo fronte della controffensiva ucraina, infatti, diventa la zona di Kherson. Ore 16.20 Nato, su Finlandia e Svezia nell'Alleanza, Stoltenberg sente Erdogan: "Buona conversazione" Nuovo colloquio telefonico tra Jens Stoltenberg e Recep Tayyip Erdogan. Il segretario generale della Nato scrive su Twitter della "buona conversazione" con il presidente "della nostra preziosa alleata Turchia per discutere delle domande di adesione di Finlandia e Svezia". "Abbiamo convenuto di proseguire i colloqui a Bruxelles e Madrid la prossima settimana". Ore 16.16 Kaliningrad, capo Roscosmos: "Con il blocco, la Lituania si è sparata in testa" Il capo dell'agenzia spaziale russa ha messo oggi in dubbio la legalità dei ...