Di Maria: «La Juve è la più grande d'Italia, sto riflettendo»

Le parole di Di Maria a ESPN Argentina sulla sua situazione e sull'interesse della Juve: «Al momento sto riflettendo»

Di Maria ha parlato dell'interesse della Juve e del suo possibile futuro in bianconero a ESPN Argentina.

Así o más clara la respuesta #DiMaria para la #Juventus ?#ForzaJuve #FinoAllaFine #PuebloJ pic.twitter.com/e6I8kFxRyG— PuebloJuve (@PuebloJuve) June 25, 2022

LE DICHIARAZIONI – «La Juve è il club più grande d'Italia, una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

