Covid | in Puglia 1 morto e 3 726 nuovi casi | 25 | 6% dei test

Pubblicità

Sono residenti fuori regione altre 55 persone risultate positive in, mentre per altri 14 casi la provincia è in corso di definizione. Delle 32.917 persone attualmente positive 259 sono ...Purtroppo, poi, un nostro amico ha avuto iled era stato a contatto stretto con altri nostri ... Era stato invitato anche il nostro caro amico Antonio Medugno, ma aveva un lavoro in'. Poi ...Secondo il bollettino epidemiologico che ogni giorno conta i casi in Puglia, sono 3.726 i tamponi positivi su ... i servizi sanitari regionali che monitora la pressione nei reparti Covid, la ...Torna l’estate, e insieme agli eventi più mondani, in Puglia torna anche il cinema d’autore. A Mesagne, località in grande ascesa nella provincia di Brindisi, da 18 al 24 Luglio si svolgerà la quarta ...