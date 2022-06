Pubblicità

telodogratis : Covid: Aifa, crescono di un terzo prescrizioni monoclonali in ultima settimana - Lucia23670081 : RT @gabrillasarti2: Vaccini Covid, i medici nelle chat di Facebook: non abbiamo tempo per fare le segnalazioni all'AIFA degli eventi avvers… - Luxgraph : Magrini (Aifa): «Ondata covid sorprendente I pazienti più fragili vanno protetti subito» #corriere #news #2022… - stella_branca : RT @GiovaQuez: Bartoletti (Fimmg) aveva ragione: l'ultimo aggiornamento Aifa parla di un netto incremento della distribuzione del Paxlovid… - NormanLegend : RT @GiovaQuez: Bartoletti (Fimmg) aveva ragione: l'ultimo aggiornamento Aifa parla di un netto incremento della distribuzione del Paxlovid… -

Umbria Journal il sito degli umbri

Il capo di, l'Agenzia italiana del farmaco , non è particolarmente in ansia per il rialzo dei ...nel vaccino ma dalla percezione del minor rischio di sviluppare oggi una forma grave di. ...24 Giugno 2022 AdnKronos , Notizie nazionali e internazionali , Sanità 0 Covid: Aifa, +46% e +59% antivirali Merck e Pfizer in ultimi 7 giorni' «La quarta dose va fatta agli ultraottantenni e ai fragili», rinforza il messaggio Nicola Magrini. Il capo di Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, non è particolarmente in ansia per il rialzo dei con ...I dati sui nuovi contagi da Covid parlano chiaro: nel corso dell’ultima settimana l’aumento è stato decisamente importante, portando l’indice Rt sopra 1. In anticipo rispetto alle previsioni di molti ...