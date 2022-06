**Conti pubblici: Renzi, 'Cottarelli ha fatto tweet, con me revisione spesa'** (Di sabato 25 giugno 2022) Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - "Sulla revisione della spesa Cottarelli ha fatto tweet, Yoram Gutgeld ha fatto revisione della spesa. Se avete avuto Industria 4.0 è perchè abbiamo fatto flessibilità e revisione della spesa. Queste cose le abbiamo fatte noi". Lo ha affermato l'ex premier Matteo Renzi, parlando a Rapallo al convegno dei Giovani industriali. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - "Sulladellaha, Yoram Gutgeld hadella. Se avete avuto Industria 4.0 è perchè abbiamoflessibilità edella. Queste cose le abbiamo fatte noi". Lo ha affermato l'ex premier Matteo, parlando a Rapallo al convegno dei Giovani industriali.

